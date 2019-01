Nach Lawinenabgang Rund 1300 Menschen sitzen in Allgäuer Dorf fest

Zwischen den bayerischen Wintersportorten Gschwend und Balderschwang im Allgäu ging am Sonntagmorgen um 4:45 Uhr eine Lawine ab, die Verbindungsstraße wurde auf einem Abschnitt von 150 Metern zugeschüttet.

Nun sitzen etwa 1300 Einwohner und Touristen dort fest, wie die Polizei Oberstdorf mitteilte. "Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht", sagte ein Polizeisprecher. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite zu diesem beliebten Ziel im Allgäu blockiert. Auch die Zufahrt aus Österreich ist nicht mehr möglich.

Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegende Gemeinde Balderschwang ist aber vorerst gesichert, auch die Stromleitungen sind intakt. "Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant", hieß es. 40 Menschen wurden allerdings vom nahe gelegenen Skigebiet Grasgehren in Sicherheit gebracht. Wann Balderschwang wieder erreichbar sein wird, ist unklar.

Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Passes riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten.

Einschränkungen beim Zugverkehr im Bayern

Die Bahn lässt ihre Züge wegen des Winterwetters im Allgäu auf Sicht fahren. Betroffen ist die Strecke zwischen München und Lindau. "Zwischen Immenstadt und Oberstaufen könnten verschneite Bäume ins Gleis stürzen", sagte ein Bahnsprecher. Deshalb würden alle Züge des Fern- und Nahverkehrs dort mit deutlich weniger Tempo fahren. Bahnreisende müssten sich auf Verspätungen von rund 20 Minuten einstellen.

Wegen des Schnees herrscht auf etlichen Strecken im südlichen Oberbayern weiter Stillstand. Auch im Bayerischen Wald sind Streckensperrungen nach wie vor in Kraft.

Neben den großen Schneemengen droht in Bayern nun eine weitere Gefahr durch vorübergehendes Tauwetter. Am Sonntag überquerte die Warmfront eines Sturmtiefs Bayern, so dass der Schnee durch Regen noch schwerer werden könnte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Regen falle auf die vorhandene Schneedecke, was die Schneelast auf den Hausdächern in den alpinen und alpennahen Regionen erhöhe.

Straßen unpassierbar, Dampflok festgefahren

In Niederbayern hat Neuschnee zu zahlreichen Unfällen und Straßensperrungen geführt, Polizei und Feuerwehr verzeichneten deswegen mehr als 150 Einsätze. Wie die Polizei mitteilte, gab es bis zum Morgen 24 Unfälle. Ein Mensch wurde schwer verletzt. Vielerorts stürzten - etwa in den Landkreisen Deggendorf und Straubing-Bogen - Bäume auf die Straßen, weil das Gewicht des Schnees zu groß war. Etliche Straßen seien deswegen nicht passierbar. Räumarbeiten sind den Angaben zufolge für die Helfer derzeit zu gefährlich, weil weitere Bäume umstürzen könnten.

Doch nicht nur der Süden des Landes hat mit dem extremen Winterwetter zu kämpfen. Im Harz war am Samstag wegen heftiger Schneeverwehungen die Fahrt mit der Brockenbahn eingestellt worden. Am Sonntagmorgen wurde entschieden, dass vorerst keine Dampfloks von Schierke zum Gipfel fahren würden, wie eine Mitarbeiterin der Harzer Schmalspurbahn sagte.

Am Samstag war ein Zug mit Fahrgästen im Schnee stecken geblieben. Dampflok und Passagiere wurden wieder ins Tal gebracht. Bereits am Dienstag kam eine Dampflok auf dem Weg zum Gipfel nicht weiter und musste tagelang freigeschaufelt werden. Ausfälle der Brockenbahn sind bei heftigem Schneesturm jedoch nicht ungewöhnlich.