Bangladesch Zahlreiche Tote bei Großbrand in Dhaka

Bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 49 Menschen gestorben. Zudem seien 41 Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Generaldirektor für Feuerwehr und Zivilschutz, Ali Ahmed. Rund 200 Helfer arbeiten demnach am Unglücksort, um nach weiteren Opfern zu suchen.

Das Feuer sei am Mittwochabend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes in der Altstadt ausgebrochen, hieß es von der Feuerwehr. Es habe sich rasch auf drei benachbarte Häuser ausgebreitet. "Zum Zeitpunkt des Brandes gab es einen Stau", sagte Ahmed. "Deswegen konnten die Menschen nicht flüchten." Die Straßen in der Gegend seien sehr eng.

Lokalen Medienberichten zufolge wurden in dem Gebäude unter anderem Chemieprodukte gelagert. Die Zeitung "Dhaka Tribune" berichtete, das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Wegen der Chemikalien und Kunststoffprodukte hätten sich die Flammen sehr schnell ausgebreitet. Über die Ursache für den Brand gibt es bisher keine offiziellen Angaben.