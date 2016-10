Großbrand bei BASF Unglücksrohr soll vor Explosion leer gewesen sein 

Kurz vor der schweren Explosion beim Chemiekonzern BASF haben der Staatsanwaltschaft zufolge Mitarbeiter eines anderen Unternehmens an einer Rohrleitung gearbeitet. Die Firma sollte daran ein Teil austauschen, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde unter Berufung auf Aussagen eines Firmenmitarbeiters sagte.

Dieses Rohr soll demnach ohne Inhalt gewesen sein. Darüber habe es eine schriftliche Bestätigung der BASF gegeben, die Arbeiter hätten sich aber auch mit einer Probebohrung davon überzeugt, dass sich keine Restprodukte in dem Rohr befunden hätten. Dann sei das Rohr durchtrennt worden, wobei es zu einer Explosion gekommen sei, bei der ein Arbeiter von Feuer erfasst worden sei.

Nun müsse weitergeforscht werden, wie dies habe passieren können. Um was für eine Leitung es sich gehandelt habe und wo diese genaue liege, habe der Zeuge nicht eindeutig beschrieben.

Bei einem Großbrand und einer Explosion am Montag waren mehrere Menschen getötet und mehr als zwanzig verletzt worden - einige schwer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt.

Die mit dem Fall befasste Staatsanwältin hat dem Sprecher zufolge das Tor 15 wieder freigegeben, über das viele Lastwagen das Werksgelände beliefern. Die BASF habe jedoch entschieden, das Tor geschlossen zu halten, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Das Umweltministerium in Mainz hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Messungen des Landesamtes für Umwelt hätten ergeben, dass es in der Stadt während des Brandes und danach keine Überschreitung der Grenzwerte gegeben habe. Allerdings seien die Messstationen des Amtes "nicht speziell für solche Schadensereignisse" installiert.