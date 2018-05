Bayerische Voralpen Wanderer von Blitz tödlich verletzt

Ein 22 Jahre alter Wanderer ist in den Bayerischen Voralpen von einem Blitz tödlich verletzt worden. Der Münchner war zusammen mit einem Begleiter am Pfingstmontag zwischen dem Westgipfel der Brecherspitz und der Kapelle St. Leonhard unterwegs, als die Männer von einem Unwetter überrascht wurden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Blitz schlug demnach in eine Fichte ein. Der Münchner, der sich in der Nähe befand, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein 23 Jahre alter Begleiter wurde laut Polizei mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe für ihn nicht.