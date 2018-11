Oberpfalz Mindestens hundert Glatteisunfälle

Der Deutsche Wetterdienst hat wegen Glatteisgefahr am Morgen eine Unwetterwarnung für weite Teile Ostbayerns herausgegeben. Besonders betroffen war die Oberpfalz, wie die Polizei mitteilte.

Sie zählte nach Angaben eines Sprechers mindestens 110 Unfälle, bei denen 14 Menschen leicht verletzt wurden. In Oberfranken berichteten die Beamten von mehr als 25 Verkehrsunfällen mit mehreren Leichtverletzten. Auch Teile Niederbayerns waren vom Glatteis betroffen.

Bis in die Nacht auf Samstag könne Regen in größeren Mengen fallen und auf den Straßen gefrieren, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Im Bergland werde das Glatteisrisiko bis Samstagvormittag andauern.

Viele Glatteisunfälle gab es in der Oberpfalz in den Städten Tirschenreuth und Eschenbach. Die Innenstädte seien für den Verkehr gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Gefrorener Regen führte zudem in den Landkreisen Tirschenreuth, Cham, Amberg-Sulzbach und Schwandorf sowie in der Stadt Weiden in der Oberpfalz zu gefährlichen Straßenverhältnissen und Unfällen.

Schulausfälle in Tirschenreuth

In Oberfranken mussten Autofahrer im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sowie den Städten Selb und Marktredwitz besonders Acht geben, wie ein Polizeisprecher berichtete. Streudienste seien im Einsatz, das Eis auf den Straßen schmolz langsam weg.

Im Landkreis Tirschenreuth fiel an allen 34 Schulen der Unterricht aus, wie Schulamtsdirektor Rudolf Kunz mitteilte. Er habe dies aus Sicherheitsgründen angeordnet. Der Landkreis Wunsiedel teilte dagegen mit, der Unterricht finde statt. Etliche Schüler wären schon unterwegs gewesen, als sich das Glatteis auf Gehwegen und Straßen bildete. Eltern sollten entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen.