Vereiste Straßen Dutzende Unfälle wegen Glatteis

Wegen Glatteis ist es im Süden und Osten Deutschlands zu Verkehrsunfällen gekommen. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht 40 Unfälle: Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Straße ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Regensburg wegen eines Lkw-Unfalls für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Montag vor gefährlicher Glätte gewarnt, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen. Nun teilten die Meteorologen mit, dass in Teilen von Bayern auch am heutigen Dienstag Glatteis den Verkehr gefährde. In vielen Kreisen in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz wurde der Unterricht abgesagt.

Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu insgesamt 29 Zusammenstößen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Auch in Thüringen und in Teilen Sachsens kam es vereinzelt zu Kollisionen.

Für den Nordosten Deutschlands sagte der Deutsche Wetterdienst für Dienstag erneut Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Im übrigen Deutschland soll es etwas milder werden (mehr über das Wetter lesen Sie hier).