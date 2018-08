Walchensee Wanderer kommt bei Absturz in Bayern ums Leben

Nach einem Absturz am Walchensee in Bayern ist ein Wanderer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 76-Jährige stand am Freitagnachmittag am Wegesrand, als ein Versorgungsfahrzeug vorbeifuhr, teilte die Polizei in Rosenheim mit. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Der Bergwacht gelang es, ihn zu reanimieren. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen, wo er kurz darauf starb.

Die Ehefrau des Mannes musste den Unfall mit ansehen und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach Angaben der Polizei sagten Zeugen aus, das Fahrzeug sei mit langsamer, angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe den 76-Jährigen auch nicht berührt.