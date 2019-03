Eine betrunkene Frau hat in Bayern die Ermordung ihres Mannes erfunden - weil ihre Garage zugeparkt war. "Die Frau hat gedacht, wenn sie einen Mord meldet, kommt die Polizei schneller", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Tatsächlich seien die Beamten und der Notarzt am frühen Morgen in Berchtesgaden nach dem Notruf sofort zur Stelle gewesen. Sie trafen aber nur die alkoholisierte Frau an. Weil die 44-Jährige offensichtlich dennoch ins Auto steigen wollte, nahmen die Beamten ihr laut dem Sprecher vorsorglich den Fahrzeugschlüssel ab.

Der Frau werden nun die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt, die Führerscheinstelle wird informiert - und sie erwartet eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Nicht zu klären war bislang, ob es überhaupt einen Ehemann gibt und wo sich dieser gegebenenfalls aufhielt.