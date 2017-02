Unglück in Berchtesgaden Frau wird nach 100-Meter-Sturz gerettet

Eine 29-Jährige ist nach einem 100-Meter-Sturz in die Tiefe am Kehlstein bei Berchtesgaden von der Bergwacht gerettet worden. Auf Skiern, zu Fuß und mit einem Helikopter hatten die Rettungskräfte nach der Frau aus Rheinland-Pfalz gesucht.

Die 29-Jährige erlitt den Rettern zufolge unter anderem schwere Verletzungen an einem Bein und am Rücken. Die Frau konnte sich nach dem Sturz am Sonntag nicht mehr orientieren und hatte ihren Freund angerufen, der wiederum die Rettungskräfte informierte.

Diese flogen das Gebiet mit einem Rettungshubschrauber ab, bis es zu dunkel wurde. Ein Bergwachtmann durchsuchte das Gelände auf Skiern, andere machten sich zu Fuß auf die Suche. Am späten Abend wurde die Frau gefunden.