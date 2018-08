Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach sind am Montagabend neun Menschen verletzt worden. Acht Bewohner und ein Mitarbeiter des Wachdienstes seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Ein weiterer Bewohner zog sich demnach leichtere Verletzungen zu, als er giftige Gase einatmete.

Der Brand brach laut Feuerwehr gegen 20.30 Uhr in einem Container aus, in dem Flüchtlinge untergebracht waren. "Aus einem Container des Wohnbereiches quoll schwarzer Rauch", berichteten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Dienstag.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Unterkunft, sie sei vorerst nicht mehr bewohnbar. "Die 56 Bewohner des Teilbereichs werden nun in anderen Komplexen der Unterkunft untergebracht", hieß es von der Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen einen 29 Jahre alten Bewohner des Zimmers, in dem das Feuer ausgebrochen war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Anzeichen für ein Auslösen des Feuers von Außen wie etwa ein zerstörtes Fenster gebe es nicht.