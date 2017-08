Überschwemmungen in Texas Explosionen in Chemiefabrik

In einer überfluteten Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas haben sich zwei Explosionen ereignet. Das teilte der Betreiberkonzern Arkema mit. Schwarzer Rauch steige über der Fabrik auf. Es bestehe die Gefahr weiterer Explosionen.

Das Unternehmen hatte zuvor wegen des Ausfalls der Kühlung der Chemikalien bereits vor Explosionen in dem Werk in Crosby gewarnt. Die Fabrik war infolge des Sturms "Harvey" überschwemmt worden, Anwohner im Umkreis der Anlage waren bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Das Wasser stand in den Produktionshallen laut Arkema fast zwei Meter hoch. Wegen steigender Temperaturen wurde damit gerechnet, dass es zu einer massiven Detonation und einem Großfeuer kommen werde. In der Fabrik werden organische Peroxide unter anderem für Farben hergestellt.

"Harvey" war am Freitag erstmals in Texas auf Land getroffen; seither kämpft die Gegend mit den verheerenden Folgen. Binnen weniger Tage fielen in dem Staat mancherorts bis zu 125 Zentimeter Regen - ein Rekord für das Festland der USA. Inoffizielle Schätzungen gehen von mehr als 20 Todesopfern aus, der Sender CNN etwa sprach von mindestens 28. Zehntausende Bewohner mussten in Notunterkünfte ausweichen.

Video: Bürgermeister verhängt Ausgangssperre in Houston