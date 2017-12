Berlin 13 Verletzte bei Hochhausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin sind 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr stand am Samstagmittag zunächst ein Zimmer in dem Hochhaus in Flammen. Das Feuer habe sich dann über das Treppenhaus bis unters Dach ausgebreitet, sagte ein Sprecher.

Auf Twitter teilte die Berliner Feuerwehr mit, dass zwei Wohnungen und mehrere Wohnungstüren gebrannt hätten. Zeitweise drang dichter Rauch aus den Fenstern des Hochhauses im Berliner Stadtteil Biesdorf.

Mehr als 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, retteten 20 Menschen aus dem Gebäude und löschten die Flammen. Am Samstagnachmittag war der Einsatz noch nicht beendet: Die Feuerwehrleute durchsuchten das Hochhaus noch nach Glutnestern. Die Arbeiten könnten noch Stunden dauern, sagte ein Sprecher.

Die Brandursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. Auch wo genau das Feuer ausgebrochen war, war noch nicht geklärt. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten elf Menschen leichte, zwei etwas schwerere Verletzungen.