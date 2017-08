Flaggendilemma in Berlin Ende der Fahnenstange

Seit Jahren zieren die Flaggen der 16 Bundesländer den Jakob-Kaiser-Platz im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf. Reisende, die vom Flughafen Tegel gen Innenstadt fahren, werden so in der Hauptstadt willkommen geheißen.

Doch da, wo eigentlich die rot-weiße Fahne Hessens wehen sollte, klafft seit einigen Monaten ein großes Loch. Nackt und kahl steht der "hessische" Fahnenmast zwischen den 15 anderen.

Was ist passiert?

Als die Fahnenmäste vor circa zehn Jahren aufgestellt wurden, hätten alle Bundesländer zugesagt, die erste Fahne zu stellen und wenn nötig später auch für Ersatz zu sorgen, sagt der stellvertretenden Bürgermeister von Charlottenburg, Carsten Engelmann (CDU). Nach und nach sei diese Abmachung aber in Vergessenheit geraten, der Bezirk musste selbst für die neuen Flaggen aufkommen.

Im Frühjahr, als die letzte Hessen-Fahne verschlissen war, hatte der Bezirk gerade eine Haushaltssperre verhängt. Deshalb konnte laut Engelmann kein neues Exemplar angeschafft werden.

imago/ Ralph Peters Die hessische Landesflagge - in Kassel

Um die Lücke zu füllen, wurde zwischendurch sogar eine zweite Bremen-Fahne gehisst - die sei noch übrig gewesen, sagte eine Mitarbeiterin des Bezirksamts laut "Hessenschau".

Die doppelte Bremer Flagge sorgte allerdings für noch mehr Verwirrung als ein blanker Fahnenmast - und so wurde sie bald wieder abgehängt.

Die hessische Staatsministerin Lucia Puttrich zeigte sich auf Nachfrage überrascht: "Wir haben leider von dem Sachverhalt erst aus der Presse erfahren und sind verwundert, dass eine so kleine Anschaffung für Berlin ein großes Problem darstellt." Es sei davon auszugehen, dass die Flagge - sofern es sich nicht um eine Spezialanfertigung handele - keine 200 Euro koste.

Um endlich Abhilfe zu schaffen, stellt das Land Hessen jetzt kurzfristig selbst eine Flagge zur Verfügung: "Wir sind in Hessen gewohnt, pragmatisch zu handeln und schnelle Lösungen zu finden", sagt Püttrich. Am Mittwochnachmittag übergibt sie die Flagge im Rathaus Charlottenburg an den stellvertretenden Bürgermeister. Engelmann freut sich über die Geste und hofft, dass sich auch die anderen Bundesländer wieder an die Abmachung erinnern.

Denn insgesamt koste die Instandhaltung der 16 Flaggen jedes Jahr immerhin um die 11.000 Euro. Der Platz müsse schließlich in einem Zustand gehalten werden, der der Würde der Flaggen entspricht. Trotzdem ist Engelmann sich sicher, dass die Zukunft des Fahnen-Ensembles bald noch Thema in diverse Ausschüssen sein wird - nicht zuletzt wegen des großen Medieninteresses an der fehlenden Hessen-Flagge.