Eisbärbaby in Berlin Knut hat einen Nachfolger

Im November kam er zur Welt, und die weiß jetzt ein gutes Stück mehr über ihn: Das Anfang November im Berliner Tierpark geborene Eisbärenbaby ist ein Junge. Dies teilte der Tierpark nach der ersten tierärztlichen Untersuchung des Nachwuchses mit. Bei der Geburt sind Eisbärenjunge nur so groß wie Meerschweinchen, sie wachsen dank der fetthaltigen Muttermilch aber rasant.

"Das Eisbärbaby hat sich erfreulicherweise ganz fantastisch entwickelt", teilte der Park mit. Der Bär habe gut zugenommen, sagte Zoodirektor Andreas Knieriem. Er wiege inzwischen 4,6 Kilogramm und sei von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 67 Zentimeter groß (hier geht es zu den Fotos von dem Tier).

Besucher des Tierparks können sich ab dem Frühjahr auf den kleinen Eisbärjungen freuen, dann dürfe er über die Eisbärenanlage tollen. Einen Namen hat das Tier noch nicht. Er soll nun bei einer Aktion gesucht werden: Bürger der Hauptstadt können noch bis zum 1. Februar Vorschläge machen.

Eisbärin Tonja hatte am 3. November Zwillinge zur Welt gebracht, eines der Jungtiere starb aber kurz nach der Geburt. Die Sterblichkeit unter jungen Eisbären ist hoch. Es war das erste Mal seit 22 Jahren, dass es Eisbärennachwuchs im Berliner Tierpark im ehemaligen Ostteil der Stadt gab.

Zoobesucher können das kleine Jungtier noch nicht sehen, weil es mit seiner Mutter noch sehr zurückgezogen in einer eigens eingerichteten Wurfhöhle lebt. Erst vom Frühjahr an werden beide laut Tierpark in der Eisbärenanlage auch unter freiem Himmel zu sehen sein.

Die Geburt des Tierbabys erinnert in Berlin viele an den berühmten Eisbären Knut, der im Frühjahr 2007 im Zoo im Westen der Stadt die Herzen von Fans erobert hatte. Er war von seinem Pfleger mit der Flasche aufgezogen worden. Knut starb im März 2011 an einer Gehirnentzündung.