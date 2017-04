Berlin Flughafen Tegel gesperrt - alle Flüge umgeleitet

Am Berliner Flughafen Tegel ist der Flugverkehr am Mittag komplett zum Erliegen gekommen. Wegen eines herrenlosen Koffers in Terminal B wurde der Flugverkehr zwischenzeitlich eingestellt, teilte der Airport-Betreiber mit.

Das Terminal wurde geräumt und abgesperrt, ankommende Flüge zwischenzeitlich zu anderen Flughäfen in Norddeutschland und zum Airport Schönefeld umgeleitet. Die Bundespolizei teilte nach kurzer Zeit mit, dass der Flugverkehr wieder aufgenommen werden könne. Auch der öffentliche Nahverkehr war wegen des Zwischenfalls beeinträchtigt.

Warum der Koffer verdächtig erschien, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Berliner Polizei untersuchen ihn nun Ermittler des Landeskriminalamtes.