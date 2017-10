Großbrand in Berlin Lagerhalle steht in Flammen

Stundenlang kämpft die Berliner Feuerwehr am Freitagabend gegen einen Brand in einer Lagerhalle im Stadtteil Hohenschönhausen. Zu Beginn des Einsatzes seien Druckgasbehälter durch die Luft geflogen und durch die starke Hitze aufgeplatzt, teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. Dies habe die Löschaktion verzögert.

#Großbrand Hohenschönhausen rund 100 vor Ort oder auf der Anfahrt. pic.twitter.com/4ChCuIdbkf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 13. Oktober 2017

Über hundert Helfer sind vor Ort. Zahlreiche Europaletten in der Halle und davor stehen in Flammen, wie die "B.Z. Online" berichtet. Alle zwei Stunden müssten die Feuerwehrleute sich abwechseln, um ihre Gesundheit zu schonen. Die angrenzenden Gebäude und zwei weitere Lagerhallen würden mit Wasser vor der Hitze geschützt. "Wir regeln das Feuer ab", sagte ein Feuerwehrsprecher laut dem Internetportal. Rund hundert Menschen aus der Umgebung wurden in Sicherheit gebracht.

Die Lage werde allmählich übersichtlicher, hieß es. Die Bekämpfung des Brandes dauere aber an. Gleichzeitig war in Britz (Bezirk Neukölln) eine Tiefgarage eingestürzt, Polizei und Feuerwehr rückten mit Suchhunden an, um nach möglichen Vermissten zu suchen. Die Hunde gaben aber Entwarnung. Insgesamt wurden nach Angaben der Feuerwehr 200 von 600 Einsatzkräften alarmiert.