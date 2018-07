Rätselhafter Koma-Patient Polizei identifiziert Jogger aus Berlin

Vier Monate lang lag ein Mann auf der Intensivstation der Berliner Charité - niemand dort kannte seinen Namen oder wusste, woher er kam. Die Polizei übernahm den Fall. Dieser sei einzigartig, sagten Berliner Polizisten, die nach den Namen und Wohnort des Unbekannten suchten. Wochenlang führten ihre Ermittlungen ins Nichts. Doch nun ist die Identität des Mannes geklärt: Ein Schlüssel brachte die Beamten auf seine Spur.

Bei dem Mann, der sich inzwischen im Wachkoma befindet, handelt es sich nach Informationen der Berliner Polizei um einen alleinlebenden 74-Jährigen. Der Mann lebe an der Brandenburgischen Straßen und somit ganz in der Nähe des Parks, in dem er gefunden wurde.

Am 13. März 2018 war er beim Joggen im Volkspark Wilmersdorf gestürzt und hatte das Bewusstsein verloren. Passanten entdeckten den Mann und alarmierten den Notarzt. Dieser brachte den 74-Jährigen in die Berliner Charité.

Doch außer 15 Euro und zwei Schlüsseln trug der Berliner nichts bei sich - keinen Ausweis, keinen Führerschein und auch keine anderen Dokumente, die irgendeinen Hinweis auf seine Identität hätten geben können. Die Polizei ging mit Bildern des Unbekannten an die Öffentlichkeit. Aber der entscheidende Hinweis blieb aus.

Vor zwei Tagen entschieden sich die Ermittler für eine ungewöhnliche Aktion: Sie schickten Polizeischüler mit Duplikaten der Schlüssel in die Straßen rund um den Volkspark. Sie sollten ausprobieren, ob die Schlüssel in eine Tür passten. Doch auch hier landeten die Beamten keinen Treffer.

Über Twitter bat die Berliner Polizei dann noch einmal die Bürger der Hauptstadt um Hilfe. Wer Hinweise zu dem Schlüssel geben könne, möge sich bitte melden, riefen die Ermittler ihre Follower auf.

Am Donnerstagabend meldete sich schließlich ein Nachbar des Joggers bei der Vermisstenstelle, berichteten die Beamten. Er habe den Schlüssel wiedererkannt. Als die Ermittler wenig später die Wohnungen des Mannes betraten, entdeckten sie seinen Ausweis.