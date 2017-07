Berliner Pandabärin Meng Meng Bambus-Eistorte zum Geburtstag

Seit etwa zwei Wochen sind die beiden Pandabären Meng Meng und Jiao Qing in Berlin. In ihrer neuen Heimat feierte Meng Meng ihren vierten Geburtstag. Schon am Samstag gibt es die nächste Party.