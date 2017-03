Studentenprojekt Berliner Polizei beschlagnahmt Kokosnuss-Kanone

Die Berliner Polizei warnt aus aktuellem Anlass davor, Kokosnüsse mit eigens dafür hergestellten Kanonen durch die Gegend zu schießen. Das sei ebenso gefährlich wie leichtsinnig, heißt es in einem Facebook-Eintrag.

Ein entsprechender Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits vorvergangene Woche; erst jetzt berichteten die Beamten darüber. Demnach war ein Mann mit seinem Hund am 1. März in Schöneberg unterwegs. Gegen halb neun abends hörte der Hundehalter plötzlich einen lauten Knall und sah einige Meter vor ihm ein Geschoss vorbeifliegen. Es handelte sich um eine Kokosnuss.

Laut Polizei bemerkte der Mann eine Gruppe junger Menschen, die an einem etwa fünf Meter langen und zwei Meter hohen Gerät stand. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Gruppe um Studenten und bei dem Gerät um eine spezielle Druckluft-Kanone zum Verschießen von Kokosnüssen handelte. "Der mit Pappmaché ummantelte Metalllauf soll aussehen wie der Stamm einer Kokospalme", schreibt die Polizei.

Der Schuss war nach Auskunft eines 23-jährigen Beteiligten ein Test, bevor die Kanone zu einem Kunstprojekt in die Antarktis verschifft werden sollte. Was eine Kokosnuss-Kanone in der Antarktis soll, wurde nicht mitgeteilt.

Die Polizei beschlagnahmte die Kanone, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. "In dem Kokosnusskanonen-Projekt steckt gewiss viel Kreativität", schreibt die Polizei. Aber es habe nicht viel gefehlt und "der Hundehalter wäre an diesem Abend nicht nur mit dem Schrecken davongekommen".