Nach dem Tod einer elfjährigen Mädchens in Berlin ermittelt die Kriminalpolizei. Es sei eine Obduktion angeregt worden, sagte ein Sprecher am Sonntag. Am Tag zuvor war bekannt geworden, dass die Schülerin aus Reinickendorf gestorben war. Sie hatte laut einem Bericht des "Tagesspiegel" vor einigen Tagen womöglich einen Suizidversuch wegen Mobbings an ihrer Schule unternommen.

Das Mädchen starb demnach später im Krankenhaus. Elternvertreter werfen der Schule vor, Mobbing und Gewalt nicht ernst genug genommen zu haben. Die Schulleiterin bestreitet dies. Für den Suizidversuch des Mädchens und den Hintergrund gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.

Am Samstagabend waren nach Medienberichten rund 150 Menschen zu einer Mahnwache vor der Schule zusammengekommen. Zuvor hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine umfassende Aufklärung des Falles angekündigt. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte dem "Tagesspiegel": "Ich nehme alle Vorwürfe sehr ernst, und wir werden den Fall wie andere Trauerfälle auch umfassend aufarbeiten."

Die Polizei hat für Montag weitere Informationen angekündigt.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber.Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.