Berühmtes Foto vom Kriegsende Die Frau in Weiß ist tot

Es gibt viele Arten, die Irrungen und Wirrung der Geschichte zu erzählen. Man kann die Beziehungen der Staaten beschreiben, kann sich auf die Mächtigen und ihre Rollen konzentrieren, soziale Unterschiede in den Mittelpunkt rücken - oder die Zeitläufte mit Hilfe einzelner Menschen verdeutlichen. Und wer genau dies für das 20. Jahrhundert tun will, kommt an Greta Friedman, geborene Zimmer, kaum vorbei. Die in Österreich geborene Amerikanerin ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben.

Greta wer?

Obwohl sie nie auch nur in der Nähe einer Frontlinie war, ist Friedman ein Symbol für den Sieg der Amerikaner und ihrer Verbündeten im Zweiten Weltkrieg geworden - und zwar durch ein Foto. Es stammt vom deutsch-amerikanischen Fotograf Alfred Eisenstaedt, der am 14. August 1945 mit seiner Leica am Times Square in New York unterwegs war.

Eisenstaedt sollte für das "Life"-Magazine vom Tag des Sieges über Japan, kurz V-J Day, berichten. Dabei entstand auch sein berühmtestes Bild. Es zeigt - mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls - eben jene Greta Friedman, eine 21-Jährige Zahnarzthelferin, die im Alter von 15 aus Österreich geflohen war und beide Eltern im Holocaust verloren hatte, beim Kuss mit einem Soldaten.

Zur Ikone wurde das Foto, weil es die überschwängliche Freude des Sieges am Beispiel zweier anonymer Menschen einfing - und weil auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme die in weiß gekleidete Zahnarzthelferin und der dunkel gekleidete Soldat den perfekten Kontrast ergaben. Hätte auch nur einer der beiden etwas anderes getragen, hätte er das Bild so nicht gemacht, erklärte Fotograf Eisenstaedt später. Eine ähnliche Aufnahme existiert übrigens auch vom US-Militärfotografen Victor Jorgensen.

Nach Angaben ihrer Familie starb Friedman bereits am Donnerstag an den Folgen einer Lungenentzündung. Sie habe in einem Seniorenheim gewohnt und bereits in den vergangenen zwei Jahren mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt. Sie soll nun neben ihrem Ehemann Misha auf dem Arlington National Cemetery beerdigt werden.

Auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, wie man Geschichte begreift - es lässt sich aber durchaus sagen, dass mit dem Tod der Frau in Weiß in gewisser Weise auch die Nachkriegszeit zu Ende geht, deren Beginn vom Bild ihres Kusses markiert worden war.

"Ich hatte mir nicht ausgesucht, geküsst zu werden"

Dass sie die Frau auf dem Foto war, begriff Friedman erst Anfang der Sechziger. Vorher wusste sie nicht, dass das Bild überhaupt existiert. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass mindestens drei Frauen und elf Männer für sich in Anspruch nahmen, auf der Aufnahme zu sehen zu sein.

Der Mann der - höchstwahrscheinlich - Friedman ohne Vorwarnung oder Frage in den Arm nahm und küsste, war - ebenso höchstwahrscheinlich - der Matrose George Mendonsa. Beide kannten sich nicht. Mendonsa war übrigens, so ist immer wieder zu lesen, auf einem Date mit einer Krankenschwester, seiner späteren Gattin Rita. Er habe schon einiges getrunken gehabt, erinnerte er sich später in einem Interview.

In einem Gespräch mit dem "Veterans History Project" hat wiederum Friedman erklärt, Mendonsa sei "sehr stark" gewesen und habe sie festgehalten. "Ich hatte mir nicht ausgesucht, geküsst zu werden." Gesprochen worden sei nicht. Romantisch sei der Kuss auch nicht gewesen.

Mendonsa habe gefeiert, dass er nicht wieder zum Kriegseinsatz in den Pazifik zurückmüsse. Auch andere Soldaten hätten Mädchen auf dem Times Square geküsst. Danach sei jeder seiner Wege gegangen, so Friedman.

Zumindest nach heutigen Maßstäben wäre Mendonsas Verhalten und das der anderen Soldaten auf dem Platz wohl als sexueller Übergriff einzustufen. In einem Interview hat Friedmans Sohn einmal erklärt, seine Mutter würde dieses Argument durchaus nachvollziehen können. Es sei aber nicht so, dass sie die Sache zwangsläufig genauso sehe.