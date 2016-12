Was für ein Jahr: Donald Trump gewinnt die US-Wahl, Großbritannien beschließt den Brexit, in der Türkei scheitert ein Putschversuch. Soweit, so bekannt.

Doch wie gut haben Sie die Nachrichtenlage 2016 wirklich verfolgt, auch abseits der großen politischen Themen? Liegen die beiden Inseln Neuseelands seit diesem Jahr etwas näher zusammen oder ist das Unsinn? Welches Wort schaffte es nicht in die Top 10 der Wörter des Jahres? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz: