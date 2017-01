Belgien Polizisten nehmen betrunkene Kollegen fest

Drei Ordnungshüter haben in einem Café in der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek Alkohol getrunken. Dabei trugen sie Polizeimontur und Dienstwaffen, wie die belgische Polizei bestätigte. Ihren Dienstwagen hatten sie in der Nähe geparkt.

Andere Besucher fühlten sich von dem ungewöhnlichen Anblick gestört und wählten den Notruf. Einer der Ertappten versuchte noch vor seinen Kollegen zu fliehen. Er wurde jedoch zusammen mit seinen beiden Kollegen in Gewahrsam genommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Die drei Männer in den Fünfzigern müssen sich nun einem Disziplinarverfahren stellen.

Ausgerechnet vergangenes Wochenende hatte die Polizei zahlreiche Autofahrer in Schaerbeek und zwei weiteren Gemeinden auf Alkohol kontrolliert. Mehr als tausend Menschen mussten am "Wochenende ohne Alkohol" pusten. Der Einsatz sollte zeigen, dass die Polizei gegen Alkohol und Drogen am Steuer vorgeht.