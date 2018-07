Beverly Hills Der Eine-Milliarde-Dollar-Hügel

Luxuriöse Villen - oft mit prominenten Vorbesitzern - wechseln in Beverly Hills immer mal wieder für Millionenbeträge den Besitzer. Doch das ist nichts gegen ein Angebot, das es nun gibt: Ein ganzer Hügel in der kalifornischen Stadt steht zum Verkauf, für eine Milliarde Dollar.

Als "begehrenswertester Immobiliendiamant" wird das Grundstück von der zuständigen PR-Agentur "The Society Group" beschrieben. Das Gelände ist 635.365 Quadratmeter groß und bietet einen exklusiven Blick. Die Maklerfirma scheut keine Superlative, um potenzielle Käufer zu locken: Es sei eine einzigartige Möglichkeit, einen eigenen Berg zu besitzen, von dem man auf ganz Los Angeles blicken könne, wird Firmenchef Aaron Kirman zitiert.

Nervige Nachbarn dürften für künftige Besitzer nicht zum Problem werden: Sie könnten drei Gebäude mit jeweils einer Fläche von mehr als 46.000 Quadratmetern errichten - und der nächste Anwohner wohnt laut Ausschreibung einen dreiviertel Kilometer entfernt. Gleichzeitig sei man mit dem Auto in wenigen Minuten am Beverly Hills Hotel oder am Rodeo Drive.

Und falls der zukünftige Hügel-Besitzer noch nicht weiß, was er mit dem ganzen Platz anfangen soll, hat die PR-Firma auch noch ein paar Vorschläge: Man könne einen Fußballplatz, ein Amphitheater, einen Hubschrauberlandeplatz und ein Polofeld bauen.

Ob sich tatsächlich jemand findet, der bereit ist, die Milliarde Dollar zu zahlen, ist fraglich: Laut "New York Times" ist noch nie jemand öffentlich auch nur annähernd an einen derartigen Preis für ein Grundstück herangekommen. Derartige Angebote dienten oft eher dazu, Aufmerksamkeit zu erregen, heißt es in dem Bericht. In Bel Air, einem Nobelstadtteil von Los Angeles, stand 2017 das damals angeblich teuerste Privathaus der Welt zum Verkauf: eine Villa für 250 Millionen Dollar.