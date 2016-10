Nachrichtendienst Gas-Leak in BND-Zentrale

In der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin ist Gas ausgetreten. Vermutlich sei die Batterie eines Notstromaggregats ausgelaufen und erzeuge Gase, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Menschen seien nicht in Gefahr.

Um welches Gas es sich genau handelte, war zunächst offen. Die Feuerwehrleute hätten noch keinen Zugang zu dem Raum. Das angrenzende Ausbildungszentrum wurde ebenso wie die Zentrale gesperrt. Mehr als zehn Feuerwehr- und Krankenwagen waren vor Ort.

Es ist nicht die erste Panne, mit dem der BND in seinem neuen Reich zu kämpfen hat. Anfang vergangenen Jahres entfernen Unbekannte die Absperrventile an mehreren Wasserleitungen des Gebäudes, wodurch ein Millionenschaden entstand. Wie der SPIEGEL berichtete,gingen die Ermittler damals von vorsätzlicher Sabotage aus.

Die Hauptzentrale des Nachrichtendienstes in Berlin gilt als geheimster Neubau der Republik. Im August beteiligten sich die Agenten "erst- und einmalig" am Tag der offenen Tür der Bundesregierung und ließen Zuschauer auf das Gelände.