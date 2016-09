Großbrand in Bochumer Uniklinik Das Feuer wütete acht Stunden

Was ist passiert?

Im Universitätsklinikum Bergmannsheil ist am frühen Freitag ein Feuer ausgebrochen, das einen Gebäudeflügel auf mehreren Etagen verwüstet hat. Erst nach etwa acht Stunden war der Großbrand nach Angaben der Rettungskräfte weitgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit 165 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei nach eigenen Angaben mit 400 Beamten. Unterstützung kam von Feuerwehren aus Dortmund, Gelsenkirchen und Herne sowie dem Technischen Hilfswerk Bochum.

Wie viele Opfer gibt es?

Zwei Menschen sind in den Flammen gestorben, viele weitere wurden verletzt. Ein Patient kam nach Angaben der Feuerwehr in dem Zimmer ums Leben, in dem das Feuer ausgebrochen war. Das andere Todesopfer soll in einem Nachbarzimmer gelegen haben. Sieben Menschen wurden nach Angaben der Stadt Bochum lebensgefährlich verletzt, davon wurden vier mit Hubschraubern in andere Krankenhäuser geflogen. Insgesamt erlitten 15 Menschen nach offiziellen Angaben Verletzungen.

Was hat den Brand ausgelöst?

Die Polizei geht davon aus, dass das verheerende Feuer gegen 2.30 Uhr in der Etage unter einem Operationssaal ausgebrochen ist, die Brandursache ist aber noch unklar. Seinen Anfang nahm der Brand in einer Abteilung, in der Infekte behandelt wurden, sagte Thomas Schildhauer, der Ärztliche Direktor der Klinik. Laut Feuerwehr hatten die Flammen sich innerhalb weniger Minuten ausgebreitet und vom sechsten Stock des Hauses aus auf die siebte und achte Etage sowie auf das Dachgeschoss übergegriffen.

Das Ausmaß des Feuers könnte davon verstärkt worden sein, dass sich in dem Gebäude ein Lager mit leicht entzündlichen Betten befand, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) bei einem Besuch am Unglücksort sagte. "Das muss man jetzt klären, das ist die erste Information, dass in einem Geschoss darüber eben halt Betten gelagert wurden."

Wie groß ist der Sachschaden?

Das Dach des 1985 in Betrieb genommenen Trakts ist völlig zerstört, durch die enorme Hitze des Feuers sind Fenster und Möbel geschmolzen. Offenbar liegt das vor allem an der Geschwindigkeit, mit der die Flammen um sich griffen - selbst die Einsatzkräfte waren davon überrascht. "Das Brandereignis war viel weiter fortgeschritten, als zu vermuten war", sagte Gottfried Wingler-Scholz von der Bochumer Feuerwehr: "Es war eine sehr, sehr brenzlige Situation."

Wie geht es weiter?

Die Feuerwehr rechnete am Vormittag damit, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern werden. Anwohnern wurde empfohlen, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Krankenhaus sei nicht in der Notfallversorgung eingeschränkt, sagte Klinikdirektor Schildhauer.

Der vom Feuer zerstörte Teil des Krankenhauses wurde evakuiert. Die Stadt Bochum teilte mit, dass von 180 betroffenen Patienten etwa hundert kurzfristig entlassen und 80 intern verlegt würden. Das gesamte Krankenhaus nehme derzeit keine Patienten auf, Operationen würden bis auf Weiteres ausgesetzt.