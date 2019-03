Erste Ermittlungsergebnisse Blackbox-Daten weisen Parallelen zwischen verunglückten Boeings auf

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ähneln die Flugschreiberdaten der am vergangenen Sonntag abgestürzten Ethiopian-Airlines-Maschinen denen der im vergangenen Oktober verunglückten indonesischen Lion-Air-Passagiermaschine. Die "eindeutigen Ähnlichkeiten" würden noch näher untersucht, sagte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Mogesam am Sonntag. Gleichzeitig kündigte sie die Veröffentlichung eines vorläufigen Untersuchungsberichts "in 30 Tagen" an.

Bei dem Absturz der äthiopischen Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 vor einer Woche waren 157 Menschen ums Leben gekommen, bei dem Lion-Air-Unglück mit einer Maschine desselben Typs 189 Menschen.

Die Flugschreiber des äthiopischen Unglücksflugzeugs wurden seit Freitag von der französischen Luftsicherheitsbehörde BEA ausgewertet, am Sonntag wurden die Ergebnisse den äthiopischen Behörden übergegeben.

Die sogenannten Blackboxes zeichnen den Sprechfunk im Cockpit und alle Flugdaten auf, weswegen sie für die Klärung der Unglücksursache entscheidend sein werden. Auch US-Experten sind an der Untersuchung beteiligt.

Weil es bereits der zweite Crash desselben Flugzeugtyps innerhalb von fünf Monaten war, erließen Luftfahrtbehörden rund um die Welt bis zur Klärung der Unglücksursache ein Flugverbot für die Boeing 737-Max-Reihe. Die rund 370 seit 2017 ausgelieferten Flugzeuge müssen am Boden bleiben.

Für Boeing sind die Zweifel an dem Kassenschlager - der US-Konzern hat noch fast 5000 offene Bestellungen für die Flugzeugreihe - ein ernsthaftes Problem. Der Aktienkurs fiel vergangene Woche drastisch.

Analyse des Luftfahrtexperten Elmar Giemulla: