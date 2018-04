Bolivien Deutscher Lehrer beim Bergsteigen verunglückt

Ein deutscher Lehrer ist bei einer Bergtour in Bolivien ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes wurde etwa 25 Kilometer nördlich von La Paz an einem Hang des 6088 Meter hohen Bergs Huayna Potosí geborgen, wie die Nachrichtenagentur ANF unter Berufung auf die Polizei mitteilte.

Der Bergsteiger war nach Angaben der Rettungsbrigade am Wochenende abgestürzt. Laut ANF arbeitete der Mann an der Deutschen Schule in La Paz. Diese bestätigte auf ihrer Webseite den Tod eines Lehrers und kündigte für Dienstag eine Trauerfeier an.

Der Huayna Potosí gilt als ein für seine Höhe leicht besteigbarer Gipfel, der von vielen Touristen in geführten Trekking-Gruppen erstiegen wird. La Paz liegt bereits auf einer Höhe von 3640 Meter.