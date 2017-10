Feuerwehr rettet Igel aus Zaun Steckengeblieben

Der Kopf ging noch durch, aber dann gab es kein vor und kein zurück mehr: In Bonn hat sich ein neugieriger Igel in eine missliche Lage gebracht. Nahe eines Sportplatzes blieb das Tier in einem Metallzaun stecken und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Wie die "Der Westen" berichtet, hat eine aufmerksame Nachbarin den Igel entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Demnach nutzen die Rettungskräfte einen Bolzenschneider, um den kleinen Igel zu befreien. Das Tier sei unverletzt geblieben, habe jedoch erschöpft gewirkt, hieß es weiter.

Nun gibt es für den Igel erst einmal eine Verschnaufpause: Die Nachbarin hat angeboten, ihn bei sich im Garten aufzunehmen. Dort erholt sich das Tier in einem Laubhaufen von dem etwas unglücklichen Spaziergang.