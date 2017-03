Weißes Pulver gefunden Borussia Dortmunds Geschäftsstelle evakuiert

Die Dortmunder Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz an der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund ausgerückt. In dem Gebäude am Rheinlanddamm war ein Briefumschlag mit weißem Pulver gefunden worden. Am späten Nachmittag gab der Klub Entwarnung.

Der Verein bedankte sich bei der Feuerwehr für ihren Einsatz und schrieb auf Facebook, die zweimalige Analyse in einem mobilen Chemielabor habe ergeben, dass es sich um Puderzucker handle. "Inzwischen sind wieder alle Borussen bei der Arbeit."

Laut BVB-Sprecher Sascha Fligge war die gesamte Geschäftsstelle evakuiert worden, Spezialkräfte untersuchten die Substanz. Der Alarm war um 16.15 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.