Berlin Beliebtes Ausflugslokal steht in Flammen

An der Müggelspree im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist in der Nacht das Restaurant Neu-Helgoland in Flammen aufgegangen. Das Feuer richtete erheblichen Schaden an, verletzt wurde aber niemand. Etwa hundert Einsatzkräfte bekämpften im Stadtteil Köpenick stundenlang den Brand.

Obwohl das Hotel und Restaurant direkt am Wasser liegt, war die Versorgung mit Löschwasser zunächst schwierig. "Wir hatten Probleme mit den Zuwegen. In dem Gebiet gibt es keine Hydranten. Wir mussten das Löschwasser aus dem See holen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Neben einem Löschboot der Feuerwehr kam auch ein Polizeiboot zum Einsatz.

Als die Feuerwehr nach einem Notruf um 22.50 Uhr eintraf, standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Das Feuer war in einem Nebengebäude ausgebrochen und hatte dann auf das Dach des Haupthauses übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Wir hatten die Einsatzstelle bis drei Uhr unter Kontrolle. Restlöscharbeiten laufen noch."

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Traditionsgaststätte Helgoland war bereits im Jahr 2002 bei einem Feuer zerstört worden. Die Ursache damals war Brandstiftung.