Brand in Leverkusen Feuer im Chemiepark gelöscht

Auf dem Gelände eines Chemieparks in Leverkusen ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben des Betreibers Chempark nicht, es sei niemand verletzt worden. In den frühen Morgenstunden war der Brand gelöscht.

Der Brand sei am Samstagabend bei Umfüllarbeiten in einem Lagergebäude für chemische Stoffe ausgebrochen, teilte Chempark über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rhein wurde gesperrt. Chempark erklärte, die brennenden Stoffe seien "toxikologisch unbedenklich", Anwohner wurden trotzdem davor gewarnt, niedergegangene Rußflocken zu berühren.

Um kurz nach 03.30 Uhr am Sonntag war der Brand gelöscht, wie Chempark auf Twitter mitteilte. Damit sei die Warnung an die Bevölkerung aufgehoben. Zu möglichen giftigen Stoffen erklärte Chempark, Luftmessungen hätten "keine Auffälligkeiten" gezeigt. Die niedergegangenen Rußflocken würden untersucht.

Um vier Uhr morgens gab es Entwarnung

Nach Unternehmensangaben waren in dem Lager, in dem das Feuer ausbrach, Hexamethyl gelagert, das für die Reifenherstellung verwendet wird, sowie der Haushaltsreiniger Isopropanol und das Lösungsmittel Isobutanol. Der Rhein war vorübergehend für die Schifffahrt in dem Streckenabschnitt gesperrt. Zunächst war nicht klar, ob Löschwasser in den Rhein geflossen war.

Der Katastrophenschutz hatte am Abend wegen der Rauchentwicklung eine Warnung ausgegeben. Der Rauch ziehe über den Rhein-nahen Kölner Norden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Fenster und Türen sollten "sofort" geschlossen, Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Um 04.00 Uhr gab der Katastrophenschutz Entwarnung.

Etwa 150 Leute der Werksfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr Leverkusen waren im Einsatz, ebenso Luftmesswagen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte eine Warnung für Leverkusen herausgegeben.

An den drei Standorten des Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt, darunter die Bayer AG.