Dorf in Brandenburg Unternehmer will Kauf der Siedlung Alwine offenbar rückgängig machen

Wie geht es weiter mit der Siedlung Alwine? Die Zukunft des maroden Dorfes in Brandenburg ist nach jüngsten Entwicklungen vollkommen ungewiss: Der anonyme Käufer, der den Ort bei einer Auktion im vergangenen Dezember ersteigert hatte, will nach einem Zeitungsbericht offenbar vom Erwerb wieder zurücktreten. Als Begründung habe er angegeben, "nicht geschäftsfähig" zu sein, berichtet die "Lausitzer Rundschau".

Es laufe eine juristische Auseinandersetzung, sagte Matthias Knake, Vorstand des Auktionshauses Karhausen, der Zeitung. Die Begründung, nicht geschäftsfähig zu sein, halte er aber für fadenscheinig.

Bis zur Klärung bleiben den Angaben nach die Vorbesitzer in der Verantwortung. Zwei Brüder hatten die Anlage von der Treuhand im Jahr 2001 für eine D-Mark gekauft. Laut "Lausitzer Rundschau" investierten sie fast nichts in die Immobilien - entsprechend marode ist deren Zustand. Nach dem Tod eines der beiden Brüder sollte nun alles verkauft werden.

Der anonyme Käufer hatte den Ort mit einigen Ein- und Mehrfamilienhäusern, in denen 15 Menschen leben, dann im Dezember 2017 für 140.000 Euro als einziger Bieter ersteigert. Das Mindestgebot lag bei 120.000 Euro.

Alwine ist Teil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück rund hundert Kilometer südlich von Berlin. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in dem kleinen Dorf nicht. Die einzige Buslinie in der näheren Umgebung fährt an der Siedlung ohne Halt vorbei.

Im Video: Das Dorf unterm Hammer