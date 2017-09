A12 in Brandenburg Schleuser-Lastwagen mit mehr als fünfzig Menschen gestoppt

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 12 in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen einen Lastwagen mit 51 Menschen auf der Ladefläche gestoppt. Darunter befanden sich augenscheinlich auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Nachrichtenagentur dpa sagte. Ob es sich um Flüchtlinge handelt und welche Nationalität die Menschen haben, blieb zunächst unklar.

Der Sprecher sagte, bei der Kontrolle habe sich ein "erschütterndes Bild" ergeben. Die Menschen saßen und standen demnach auf der Ladefläche.

Die Beamten stoppten den 46 Jahre alten Fahrer des Lastwagens in der Nacht zu Samstag gegen zwei Uhr in Ostbrandenburg an der Autobahn-Anschlussstelle Müllrose Richtung Berlin. Wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern nahmen sie ihn vorläufig fest. Der Fahrer stamme aus der Türkei, auch der Lastwagen sei dort zugelassen, sagte der Sprecher weiter.

Die eingeschleusten Menschen werden dem Sprecher zufolge derzeit in einem Zelt auf einer Liegenschaft der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) betreut. Hinweise auf Verletzungen gebe es bislang keine.

Wie lange der Lastwagen schon unterwegs war, war zunächst unklar. Wegen der Nähe zu Polen sei es naheliegend, dass er von dort nach Deutschland kam, sagte der Sprecher.

Bei ihrer Betreuung holte sich die Bundespolizei Unterstützung bei der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk, wie es weiter hieß. Die Menschen wurden medizinisch untersucht und mit Essen und Trinken versorgt.