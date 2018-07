Feuer bei Fichtenwalde Explosionen von Munition erschweren Löscharbeiten

Die Löscharbeiten des Waldbrands in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam wurden durch mehrere Explosionen erschwert. Es habe sich um im Boden befindliche Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt, die diese auslösten, teilte der stellvertretende mittelmärkische Landrat Christian Stein (CDU) mit.

Im Gebiet Beelitz sei es während des 2. Weltkriegs zu zahlreichen Kampfhandlungen gekommen. Noch immer liegt unentdeckte Munition aus dieser Zeit in Brandenburger Waldgebieten vergraben.

Im Video: Luftaufnahmen von den Bränden in Brandenburg

Video Polizei Brandenburg

Wie viele Explosionen es genau gegeben hat, ist bislang unklar. Die Feuerwehr musste zunächst zurückweichen und durfte das entsprechende Gebiet aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten. Auch auf Verletzte gibt es bisher keine Hinweise.

Der Landkreis Potsdam hat zusätzliche Löschfahrzeuge und einen Löschhubschrauber angefordert, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zeitgleich seien weitere Feuerwehrkräfte aus Havel auf dem Weg in die Brandregion. Man hoffe das Feuer mit der Verstärkung im Laufe der Nacht löschen zu können, sagte Stein.

Aktuelle Bilder unseres #Hubschrauber​s von der #A9 in der Nähe von #Fichtenwalde.

Die Autobahn ist gegenwärtig noch gesperrt. Denken Sie an die #Rettungsgasse und halten Sie die Zufahrtswege frei! #Waldbrand pic.twitter.com/rXJQRu0Yoh — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 26. Juli 2018

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot angerückt und hatte die 2800 Bewohner des Orts Fichtenwald gebeten, sich auf eine Evakuierung einzustellen. Diese sei mittlerweile verschoben worden, da das Feuer in der Nähe des Ortes unter Kontrolle gebracht sei.

Das Feuer war aus unbekannter Ursache seitlich der Autobahn 9 entstanden, teilte der Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel mit. Anschließend habe es sich westlich vom Beelitzer Ortszentrum rasend schnell ausgebreitet. Bereits seit Tagen herrscht in weiten Teilen Brandenburgs höchste Waldbrandgefahr. Die andauernde hochsommerliche Hitze hatte bereits in der Vergangenheit zu Wald- und Feldbränden in Berlin und Brandenburg geführt.

Der Waldbrand machte umfangreiche Autobahnsperrungen notwendig - sowohl an der Autobahn 9 von Berlin nach Leipzig als auch zeitweise am Berliner Ring, wie die Polizei mitteilte. Die Staus zogen sich bis zur Autobahn 2, die Magdeburg mit Berlin verbindet.

Bereits seit Tagen herrscht in weiten Teilen Brandenburgs höchste Waldbrandgefahr - wie auch anderenorts in Deutschland.