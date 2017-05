Braunschweig Raser stirbt bei Flucht vor Polizei

In Braunschweig ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, als er vor der Polizei floh. Mit etwa 200 Stundenkilometern soll er in der Nacht zum Mittwoch durch die Innenstadt gerast sein, nachdem er vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 2 geflüchtet war.

Laut Polizeiangaben kam der Mann in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast an einer Straßenbahnlinie. Er starb noch am Unfallort. Weshalb er vor der Polizei floh, ist noch unklar.