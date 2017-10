Haus aus "Breaking Bad" Zaun soll Pizzawerfer fernhalten

"Breaking Bad" hat seinen Fans viele denkwürdige Szenen beschert. Aber kaum eine dürfte auch nach dem Ende der Serie so nachwirken wie eine Sequenz aus Staffel drei: Aus Frust wirft Bryan Cranston alias Walter White eine Familienpizza auf das Dach seines Hauses.

In dem berühmt gewordenen Gebäude im Viertel Northeast Heights in Albuquerque in New Mexico wohnt Joanne Quintana. Und sie hat die Schnauze voll: Ständig tauchen Fans der Serie auf - das wäre auf Dauer schon nervig genug. Aber manche von ihnen lassen dem Walter White in sich freien Lauf und schmeißen auch eine Pizza aufs Dach - und das geht nun wirklich zu weit.

AMC Standbild aus "Breaking Bad"

Quintanas sagte einem örtlichen TV-Sender, sie könne gar nicht immer zählen, wie viele Leute kämen, um das Haus anzuschauen. An einem Tag seien es Hunderte gewesen. Manche klauten Steine, andere liefen durch den Garten. "Sie meinen uns sagen zu müssen, dass wir die Garage zumachen sollen, aus dem Bild gehen sollen - uns sagen zu müssen, was wir auf unserem eigenen Grund und Boden nicht tun sollen."

Und dann auch noch das Pizza-Problem, seit Jahren schon. Ein Mann, der "Breaking Bad"-Fantouren anbietet, erzählte, er habe unzählige Pizzen selbst von dem Dach heruntergeholt. Bereits 2015 sagte "Breaking Bad"-Erfinder Vince Gilligan: "Es ist nicht cool, der Dame eine Pizza aufs Dach zu schmeißen." Nun legte er nach: Die Würfe seien weder witzig noch originell.

So kann es nicht weitergehen, meint Quintana. Sie lässt nun einen rund 1,80 Meter hohen Zaun installieren. Bald soll der Bau abgeschlossen sein - aber schon vorher sollen Leute versucht haben, ihn zu überklettern.

Unruly fans forcing owner of ‘Breaking Bad’ house to install fence https://t.co/zQN4WThwor #NBC4 pic.twitter.com/wBpzlnU1Gy — NBC4 Columbus (@nbc4i) 11. Oktober 2017

Ein schwacher Trost für Quintana: Auch das Apartment, in dem Aaron Paul alias Jesse Pinkman in der Serie wohnte, ist ein Touristenmagnet. Die Mieterin sagte, jedes Wochenende habe sie mehrere Leute, die ein Selfie an ihrer Wohnungstür machten.