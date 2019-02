Unfall in Niedersachsen Autofahrer fährt in Menschengruppe - acht Verletzte

Im Landkreis Emsland in Niedersachsen ist am Samstagabend ein Autofahrer in eine Gruppe junger Menschen gefahren und hat acht von ihnen verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Laut Polizei war die Gruppe - rund 25 Personen im Alter von 18 bis 26 Jahren - mit zwei Bollerwagen unterwegs und lief auf der Straße. Auf dem Abschnitt gibt es weder Fuß- noch Radwege. Die Gruppe war beim Boßeln, einer Art Straßen-Kegeln, das im Winter vor allem im Norden Deutschlands auf ruhigen Straßen gespielt wird.

Der 27-jährige hatte die Gruppe an der schmalen und schlecht beleuchteten Straße bei Breddenberg offenbar nicht gesehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. "Es sieht alles nach einem Unfall aus, Hinweise auf ein absichtliches Verhalten des Autofahrers gibt es nicht."

Neben den beiden lebensgefährlich Verletzten zogen sich zwei weitere Opfer schwere Verletzungen zu. Vier Menschen kamen mit leichteren Blessuren davon.

Insgesamt waren fünf Rettungswagen und zwei Notarztwagen am Unfallort im Einsatz. Der Autofahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Alkohol hatte der 27-Jährige offenbar nicht getrunken, ein entsprechender Test verlief negativ.