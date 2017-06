Mehrere Verletzte Feuer in Bremer Flüchtlingsheim

Ein Feuer in einem Flüchtlingsheim in der Bremer Innenstadt hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei dem Brand wurden in der Nacht zum Sonntag 14 Menschen verletzt, zehn von ihnen Kinder. Im Keller des fünfgeschossigen Wohnhauses stand ein Müllcontainer in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Feuerwehr hatte zunächst von 37 Verletzten gesprochen. Davon hätten aber die meisten nach einer notärztlichen Untersuchung vor Ort als unverletzt entlassen werden können, sagte ein Sprecher. Die 14 Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und dort wegen Rauchgasvergiftung behandelt, ein Kind galt als schwer verletzt und musste intubiert werden.

Starke Rauchentwicklung

Einigen Bewohnern war es wegen der starken Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss nicht möglich, sich aus ihren darüberliegenden Wohnungen selbst in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr rettete acht Menschen über Leitern. Neun Personen wurden über das Treppenhaus evakuiert. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen.

Etwa 30 Minuten nach Eingang des Notrufes war das Feuer gelöscht. An dem Einsatz waren 70 Feuerwehrleute mit 27 Fahrzeugen beteiligt. Das von der Caritas betriebene Haus wurde geräumt und ist laut Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar.

In der Unterkunft wohnten erwachsene Alleinreisende und Familien mit Kindern. Vor ihrem Einzug in die Birkenstraße lebten sie in unterschiedlichen Notunterkünften, etwa in Turnhallen oder Zelten, schreibt die Caritas auf ihrer Internetseite. Insgesamt sind einem Feuerwehrsprecher zufolge 76 Menschen in dem Gebäude gemeldet.