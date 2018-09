Bremen Großbrand auf der Lürssen-Werft

In Bremen bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand auf der Lürssen-Werft. Das Feuer ist laut Feuerwehr in einer Luxusjacht in einem Baudock ausgebrochen, wie mehrere Medien, unter anderem der NDR berichten.

Es seien mehr als hundert Einsatzkräfte mit mehr als 35 Fahrzeugen vor Ort, hieß es laut dem Regionalmagazin "buten un binnen". Die Löscharbeiten gestalten sich demnach schwierig.

Zur Brandursache äußerte sich die Feuerwehr demnach nicht. Meldungen über Verletzte gibt es bislang nicht. Die Schifffahrt auf der Weser ist laut Polizei nicht eingeschränkt.