Bremen Mutter fährt mit Auto durch Kita-Fensterfront

Eine Mutter ist am Morgen in Bremen beim Einparken mit ihrem Auto in die Fensterfront des Gruppenraums einer Kita gekracht. Es habe keine Verletzten gegeben, da der betroffene Raum zur Zeit des Unfalls unbenutzt gewesen sei, teilte die Polizei mit. Fünf Kinder und drei Erzieherinnen, die bereits in Kindertagesstätte waren, kamen den Angaben zufolge mit dem Schrecken davon.

Laut Polizei wollte die 33-Jährige ihr drei Jahre altes Kind in der Kita abgeben, als sie beim Einparken einen Poller übersah und dann in die Hauswand fuhr. Die genaue Ursache des Unfalls - technischer Defekt oder menschliches Versagen - ist unklar.

Nach Eingang der ersten Meldung löste die Bremer Feuerwehr nach eigenen Angaben Großalarm aus: Insgesamt fuhren 26 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen zum Ort des Geschehens. Einsturzgefahr für das Gebäude bestand demnach aber nicht. Bei der zerstörten Wand handelte es sich um eine Leichtbauwand ohne tragende Funktion.