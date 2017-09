Bremerhaven Dreijähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Bremerhaven ist ein drei Jahre alter Junge gestorben. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache am Morgen in den Räumen im zweiten Stock ausgebrochen. Das Kind befand sich zu dem Zeitpunkt mit seinen Eltern in der Wohnung, teilte die Feuerwehr mit.

Die Eltern konnten nicht mehr bis zu dem kleinen Jungen gelangen, sagte der leitende Branddirektor der Feuerwehr Bremerhaven, Jens Cordes. Der Junge sei nicht in dem Zimmer gewesen, in dem der Brand ausbrach, hieß es.

Rettungskräfte holten die Familie aus dem Gebäude. Zunächst konnten sie das Kind wiederbeleben, es verstarb aber später im Krankenhaus. Auch die Eltern wurden in eine Klinik gebracht.

Insgesamt kamen zwölf Menschen in umliegende Krankenhäuser. Nach rund fünf Stunden konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.