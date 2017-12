Ein Feuer und mindestens drei vermisste Arbeiter an der Baustelle des Brenner-Basistunnels - diese Nachricht sorgte am Montagmorgen in Tirol für Besorgnis. Jetzt stellte sich heraus: Es gab keinen Brand, ein Rauchmelder soll aus bisher unbekannter Ursache angeschlagen haben. Dies berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei.

Auch die Berichte über drei Vermisste wurden nun dementiert. Tatsächlich bestand laut Angaben der Betreibergesellschaft BBT SE niemals Gefahr für die Arbeiter. Der Betreiber kündigte an, die Arbeiten zum Bau des Eisenbahntunnels würden schnell wiederaufgenommen.

Nach Angaben des Betreibers war die Feuerwehr 15 Minuten nach dem Alarm mit 45 Mann vor Ort gewesen. Eine ähnliche Situation sei vor zwei Monaten am Brennerbasistunnel geübt worden.

Österreich und Italien wollen mit dem Projekt den Güterverkehr zunehmend von der Straße auf die Schiene verlagern. Die Bauarbeiten für den Brenner-Basistunnel hatten im April 2011 begonnen. Zwischen Innsbruck und Südtirol soll bis 2026 der längste Tunnel der Welt entstehen (hier erfahren Sie mehr über das Großprojekt).

Bereits bestehende Bauwerke inbegriffen soll der Brenner-Basistunnel dann eine Länge von 64 Kilometern haben.