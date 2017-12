Zwischenfall auf der Großbaustelle des Brenner-Basistunnels in Tirol: Ein Brand hat einen Großeinsatz ausgelöst, es wird nach mehreren Vermissten gesucht. An der Tunnelbohrmaschine sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen, teilte die Polizei mit. Zwölf Bauarbeiter mussten demnach in einem Sicherheitscontainer Zuflucht suchen. Der Verbleib von drei weiteren Arbeitern sei unklar.

Nach den Männern wird noch gesucht. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich etwa 50 Arbeiter in der Tunnelröhre, berichtete der Sender ORF. Mit den zwölf Arbeitern, die sich in Schutzcontainern in Sicherheit gebracht hatten, gab es demnach telefonischen Kontakt.

Die Bauarbeiten für den Brenner Basistunnel hatten im April 2011 begonnen. Zwischen Innsbruck und Südtirol soll bis 2026 der längste Tunnel der Welt entstehen. Bereits bestehende Bauwerke einbegriffen soll der Brenner-Basistunnel dann eine Länge von 64 Kilometern haben. Österreich und Italien wollen mit dem Projekt den Güterverkehr zunehmend von der Straße auf die Schiene verlagern.