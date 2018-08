Bayern Blitz schlägt auf Campingplatz ein - 15 Menschen leicht verletzt

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Campingplatz in der Oberpfalz sind 15 Menschen leicht verletzt worden. Der Blitz hatte am Donnerstagmittag in Bruck (Landkreis Schwandorf) eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Kurze Zeit später klagten mehrere Camper - darunter auch Kinder und Jugendliche - über ein Kribbeln am ganzen Körper. Dabei soll es sich laut der Sanitäter um Camper gehandelt haben, die einzelne Zelte während des Sturms festgehalten hatten. Die Einsatzkräfte brachten sie zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Der Platz wurde vorübergehend geräumt. Die rund 300 Menschen kamen in einer nahegelegenen Turnhalle unter. Zum Zeitpunkt des Unwetters fand auf dem Gelände ein Jugendzeltlager statt.