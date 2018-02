Tödlicher Unfall Karnevalist von Straßenbahn überrollt

Tragischer Unfall an Weiberfastnacht: In Brühl bei Köln ist ein 18-Jähriger von einer Straßenbahn überrollt worden. Er starb noch am Unfallort. Der Unfall habe sich am Donnerstag gegen 18 Uhr an der Haltestelle einer Straßenbahnlinie mit Fahrtrichtung Köln-Zentrum ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 18-Jährige war kostümiert und mit einer Gruppe von Freunden im Straßenkarneval unterwegs. Der Fahrer der Straßenbahn bemerkte den jungen Mann zwischen den Waggons erst, als er bereits angefahren war.

Warum der Karnevalist zwischen die beiden Wagen geraten war, ist noch unklar. Die anwesenden Freunde des Opfers wurden notfallseelsorgerisch betreut.