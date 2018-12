Bayern Zug rammt steckengebliebenes Auto von den Gleisen

An einer Bahnschranke in den Gleisen festzustecken, dürfte zu den größten Horrorvorstellungen vieler Autofahrer gehören. Zwei Rentnerinnen in Bayern ist genau das passiert - woraufhin ein Zug am Sonntagnachmittag in ihren Wagen krachte.

Da die 84-jährige Fahrerin und ihre 86 Jahre alte Begleiterin das Auto aber rechtzeitig verlassen konnten, kamen sie nach Polizeiangaben mit einem Schock davon. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Autofahrerin war nach dem Kreuzen des Bahnübergangs in Buchloe im Ostallgäu offenbar zu früh abgebogen, weshalb sich der Wagen in den Gleisen verhakte und steckenblieb. Ein wenige Minuten später herannahender Zug kam den Angaben zufolge trotz Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und krachte gegen das Auto.

Die 120 Bahnreisenden blieben dabei unverletzt. Und auch der beschädigte Zug konnte seine Fahrt letztlich fortsetzen. An dem Auto entstand laut Polizei indes ein Totalschaden.