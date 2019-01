Fragwürdiges Bauprojekt Wie es zwei Senioren ergeht, die in Bulgarien ihren Lebensabend verbringen wollen

Eigentlich ist es ein attraktives Angebot für Ruheständler, die hierzulande nicht über die Runden kommen, weil die Rente schon am 20. des Monats aufgebraucht ist: Ein Dorf im Nordosten Bulgariens, nicht weit vom Strand, nur für Deutsche, Schweizer, Österreicher.

Eine deutschsprachige Enklave für 170 Einwohner, mit Restaurant, Supermarkt, Pool, Carsharing und ärztlicher Versorgung rund um die Uhr, selbstverständlich behindertengerecht. Ein Haupthaus, 27 Bungalows, 80 Quadratmeter für 88.000 Euro oder, alternativ, 300 Euro Monatsmiete. Bei 800 Euro Rente bleiben noch 500 zum Leben. Und das ist nicht wenig in Bulgarien.

Auch Peter Fromm, 84, interessiert sich für das Seniorendorf. Elf Jahre hat er mit seiner Frau Kitty, 79, in einer Mietwohnung im badischen Weinort Ihringen gelebt. Dann kommt die Kündigung. Eigenbedarf. Die Fromms sehen sich um nach einer vergleichbaren Wohnung, zu einem vergleichbaren Preis. Erfolglos.

Das spanische Vorbild - unauffindbar

Ein Bekannter erzählt ihnen von der geplanten Rentnerresidenz im bulgarischen Ezerets. Peter Fromm ist sofort Feuer und Flamme: Eine echte Alternative zu Deutschland! Zwar ist das Dorf noch nicht fertiggestellt, aber der Bauherr verspricht: Im Herbst 2018 können die Fromms in ihren Bungalow einziehen.

Ingo Holke, 64, deutscher Investor mit Wohnsitz Spanien, hat das Projekt geplant. SPIEGEL TV trifft ihn im März 2018 und lässt sich das Gelände von ihm zeigen. Die ersten Häuser, sagt Holke vor laufender Kamera, könnten "im nächsten Herbst" bezogen werden, die gesamte Anlage soll im März 2020 fertig sein.

Ein vergleichbares Dorf will Holke in Spanien realisiert haben. Doch wer nachfragt, wo genau das liegt, wie es heißt, wer dort lebt, und ob man es im Internet anschauen kann, erhält keine oder eine ausweichende Antwort.

März 2018: Kitty und Peter Fromm ziehen aus. In ihrem betagten Peugeot 207 Kombi brechen sie auf Richtung Bulgarien. 2228 Kilometer in drei Tagen, über Österreich, Ungarn, Rumänien, ohne Navi. Weil das Seniorendorf noch nicht fertig ist, hat Bauunternehmer Holke den Fromms ein Übergangsdomizil vermittelt: Ein Haus am Hang im Küstenort Balchik, Meerblick, 300 Euro Miete.

Das dreistöckige Gebäude ist alles andere als eine gute Dauerlösung: Den beiden fällt das Gehen schwer, sehr schwer: Peter Fromm hat Krebs, die Treppen machen ihm heftig zu schaffen. Kitty Fromm leidet unter Arthrose und Osteoporose, zwei Wirbel sind gebrochen, der Rücken schmerzt unaufhörlich, jeder Schritt eine Qual.

SPIEGEL TV/ Ralph Quinke Ingo Holke, Bauunternehmer

Doch Peter Fromm ficht das nicht an. Obwohl im März erst eins von 28 Häusern steht, geht er fest davon aus, im Herbst seinen Bungalow zu beziehen.

August 2018. Die Fromms besuchen Ezerets, den Ort des geplanten Seniorendorfs. Ein zweites Haus ist fertig. Aber es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Straße. Und offensichtlich ruhen die Bauarbeiten schon seit Wochen. Auf dem Grundstück wuchert das Unkraut, Bauschutt und Gerüste liegen herum.

Wo ist Ingo Holke?

Wie es scheint, ist Investor Holke das Geld ausgegangen. In Bulgarien hat er sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Auf Anfragen von SPIEGEL TV reagiert er nicht mehr.

Doch Peter Fromm bleibt optimistisch. Bestimmt im nächsten Frühjahr könnten er und seine Frau in ihren Bungalow ziehen, sagt Fromm. Einen Plan B bräuchten sie nicht. Nur gut, dass sie sich nicht für einen Kauf entschieden haben, solange sie nicht einziehen, entstehen ihnen keine Mietkosten.

SPIEGEL TV/ Ralph Quinke Kitty und Peter Fromm, Rentner

Januar 2019. Es ist kalt geworden in Bulgarien. Der Zustand von Kitty Fromm hat sich weiter verschlechtert. Ihr Schlafzimmer im ersten Stock des Hauses verlässt sie nur noch selten. Die Schmerzen bekämpft sie mit Medikamenten, Ibuprofen 800. Die empfohlene Tagesdosis: zwei bis drei. Kitty Fromm nimmt manchmal sechs.

Dringend müssten die Fromms raus aus dem dreistöckigen Haus, in ein ebenerdiges, behindertengerechtes Gebäude. In den Bungalow in Ezerets.

Doch auf dem Gelände des Seniorendorfs hat sich seit dem Sommer nichts getan: Zwei Häuser, null Infrastruktur. Es braucht reichlich Phantasie, sich vorzustellen, dass in Ezerets in wenigen Monaten deutsche Senioren leben werden. Aber Peter Fromm ist sich ganz sicher: Spätestens im April werden sie umziehen.

