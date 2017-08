Notlandung Bundeswehrhubschrauber durchtrennt Überlandleitung

Nahe der Gemeinde Schemmerhofen im Landkreis Biberach hat ein Bundeswehrhubschrauber mit den Rotorblättern eine Überlandleitung gekappt und musste daraufhin notlanden.

Laut einem Luftwaffensprecher befanden sich zum Unglückszeitpunkt zwei Soldaten an Bord. Beide blieben unverletzt.

Einige Ortschaften waren für kurze Zeit ohne Strom. Der beschädigte Hubschrauber soll per Straßentransport zurück zu seinem Stützpunkt in Laupheim gebracht werden. Die Kosten für die Reparaturarbeiten an den Leitungen würden sich vermutlich auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich belaufen, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers.