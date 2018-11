Sie miaute, weckte eine 35-Jährige auf und verhinderte so Schlimmeres: Eine Katze in Baden-Württemberg hat eine Familie auf einen Brand im Haus aufmerksam gemacht.

Eine vergessene Kerze entzündete in der Nacht zum Montag in dem Haus in Calw einen mit Vliesstoff bedeckten Tisch - und sorgte für extreme Rauchentwicklung, wie die Polizei Karlsruhe am Dienstag mitteilte.

Eine im Dachgeschoss schlafende Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und elf Jahren wachte demnach auf, da die Katze ungewöhnlich laut miaute und herumsprang. Erst dann habe die 35-Jährige Brandgeruch wahrgenommen und gesehen, dass das gesamte Treppenhaus bereits verraucht gewesen sei.

Die alarmierte Feuerwehr rettete die Familie und löschte den Brand, wie die Polizei mitteilte. Es entstand den Angaben zufolge nur geringer Sachschaden.